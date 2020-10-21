Грузовик с мертвым водителем два километра проехал по Петербургу

В Санкт-Петербурге водитель грузового автомобиля умер прямо за рулем, после чего многотонная машина примерно два километра продолжала двигаться по магистрали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел на кольцевой автодороге. Грузовик Volvo привлек внимание тем, что начал двигаться по проезжей части хаотичным образом. На 46-м километре КАД он совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего продолжил движение и на 48-м километре дороги наехал на силовое ограждение и остановился.

По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика скончался прямо во время движения. Это мужчина средних лет. Причину его гибели предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка по факту происшествия.