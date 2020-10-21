В Минздраве призвали родителей привить детей от гриппа

Академик РАН, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев призвал родителей обязательно сделать своим детям прививку от гриппа. Это поможет избежать возможных осложнений, вызванных инфекцией, слова специалиста приводит РИА Новости.

Мы призываем всех - и детей, и взрослых, родителей детей - привить детей в этом году от гриппа, что предупредит развитие тяжелых осложнений, которые несет за собой эта инфекция,

- отметил Румянцев.

Напомним, ранее студенты ПетрГУ сообщили о том, что руководство вуза заставляет их делать прививки от гриппа в обязательном порядке. Позднее ректор университета Александр Воронин издал приказ, согласно которому вакцинацию для студентов объявили добровольной. В то же время сотрудники вуза, не имеющие медицинских противопоказаний, обязаны пройти вакцинацию. Фото stihi.ru