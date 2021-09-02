Фармацевтические компании из США ведут переговоры в Россией о возможном производстве «Спутника V». Об этом рассказал РИА Новости руководитель AmCham - Американской торговой палаты в России - Алексис Родзянко.

Он уточнил, что российскую прививку против COVID-19 планируют выпускать для экспорта в государства третьего мира.

«Мы вчера встречались с представителем РФПИ, они надеются начать производить в стране, которая не признает „Спутник V“, но для экспорта в третьи страны», - сообщил Родзянко.

Он отметил, что переговоры о производстве российской вакцины ведутся в том числе и с американскими компаниями.

Напомним, вакцину «Спутник V» разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» уже зарегистрирован в 70 странах, но в США и Европе его пока не признали. // Фото: cont.ws