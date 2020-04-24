Ученые описали симптомы заболевания коронавирусом

Стоит ли бить тревогу, если у вас выявлен COVID-19. На этот вопрос попытались ответить петербуржские медики, которые описали протекание болезни в легкой и тяжелой форме, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам специалистов, заболевание не всегда начинается с высокой температуры. При появлении коронавируса могут начаться боли в мышцах, тошнота, диарея, головная боль, спутанность сознания и даже кровохаркание.

В случае легкого течения болезни, температура тела не превышает 38,5 градуса. Кроме того, присутствуют кашель, слабость и боль в горле. При среднетяжелом течении – температура превышает 38,5 градуса, наблюдаются изменения в частоте дыхательных движений – более 22 в минуту. При физических нагрузках появляется сильная одышка. В лабораторных условиях врачи могут установить, что насыщенность крови пациента кислородом составляет менее 95%.

В случае тяжелого течения заболевания, частота дыхательных движений достигает 30 в минуту, а насыщение крови кислородом падает или остается на уровне 93%.