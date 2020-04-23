ФАС проверит торговые сети из-за резко подорожавших лимонов

Поставщиков и торговые сети проверят из-за резкого роста цен на лимоны. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Мониторинг цен на продукты проводится постоянно. Но особенно пристально ФАС следит за ценами на те товары, на которые поступают сигналы от потребителей, передает РГ. Рост цен на лимоны в марте и апреле вызвали сокращение импорта и фейковые сообщения о пользе.

«Есть несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков»,

- сказал представитель службы.

Напомним, в столице Карелии покупатели также обратили внимание на сбивающие с ног ценники на лимоны, имбирь и чеснок. В некоторых магазинах Петрозаводска, например, чеснок предлагался по цене 359 рублей, имбирь за 2220 рублей за килограмм, лимоны - 576 рублей.