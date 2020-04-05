В магазинах торгуют имбирем, лимонами и чесноком по бешеным ценам

Проект «Народный контроль» в течение последних двух недель ведет ежедневный мониторинг цен в Петрозаводске на товары первой необходимости, выявлены серьезные ценовые нарушения, сообщает «Республика».

В частности, покупатели жалуются на сильно взлетевшие цены на лимоны, имбирь и чеснок.

«Некоторые предприниматели решили изрядно подзаработать на доверчивых гражданах, поэтому лимоны, чеснок, имбирь подорожали аж на 300, 500%. В одном из известных сетевых магазинов карельских производителей продается имбирь за 2 220 рублей, а за лимоны просят 576 рублей. Также в торговой точке федеральной сети обнаружены лимоны за 439,99 рублей, а чеснок — за 359,90 рублей»,

- сообщает издание.

«По всем поступающим жалобам проведена проверка, факты завышения цен нашли свое подтверждение и переданы для работы в компетентные органы»,

— резюмировал руководитель проекта Дмитрий Грищенков.