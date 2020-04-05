В понедельник назовут предприятия, которые могут работать в Карелии

Министерство экономического развития Карелии в понедельник, 6 апреля, во второй половине дня опубликует перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Карелии, деятельность которых не подлежит приостановлению в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции». Об этом сообщает паблик министерства во «Вконтакте».

В сообщении указывается, что на пятницу, 3 апреля, поступило порядка 10 тысяч заявлений от организаций и фирм, которые считают, что их деятельность не может быть приостановлена.

«Напоминаем, что перечень создается с целью определить предприятия, которые могут продолжить работу и ограничит работу иных предприятий, что снизит количество работающих граждан, позволит им соблюдать режим самоизоляции и не позволит допустить распространение коронавирусной инфекции в регионе, - уточняют в министерстве.