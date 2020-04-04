Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Воспользоваться новым правом могу граждане, индивидуальные предприниматели, а также предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса.

Как сообщает РИА «Новости», каникулы вводятся по потребительским и ипотечным кредитам. Новая норма поможет тем заемщикам, чей доход из-за эпидемии и ограничительных мер снизился более чем на 30 процентов.

Заемщики не освобождаются от необходимости выплачивать долг, однако в течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, банки не могут требовать досрочных выплат. Также не допускается обращать взыскание на объект залога или ипотеки. От действий банка защищены и поручители по кредитам.

Физические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться за этими послаблениями до 30 сентября, если кредит они брали до вступления документа в силу. Каникулы могут продлиться на срок до шести месяцев. Аналогичные правила действуют для субъекты малого и среднего бизнеса, однако им нужно доказать, что они ведут деятельность в определенных правительством отраслях.

Банк должен рассмотреть заявление за пять дней. Кредитор может запросить справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности.

Документ выложен на портале правовой информации, он вступает в силу после официального опубликования.