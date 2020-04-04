Парфенчиков рассказал, что делать людям, разорившимся из-за карантина

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на многочисленные жалобы людей, которые остались без средств к существованию из-за эпидемии коронавируса и связанным с нею карантином. По словам губернатора, к нему поступает порядка тысячи обращений в сутки.

– Решил на самые основные и часто задаваемые дать ответы. Начнем с вопросов трудоустройства и выплат зарплат и пособий, – обратился Артур Парфенчиков к своим подписчикам.

Все рекомендации губернатора оказались связаны с обращением в профильные органы власти. Так, на вопрос о том, каков порядок назначения и выплат пособий по безработице, глава Карелии сообщил, что можно звонить в Агентства занятости населения. Тем, кто трудился без оформления трудовых отношений, Артур Парфенчиков посоветовал дистанционно обратиться в органы службы занятости для поиска подходящей работы и назначения пособия по безработице.



Что касается поддержки малого бизнеса, губернатор напомнил, что сейчас завершается разработка таких мер, как частичное субсидирование затрат работодателей на выплату заработной платы сотрудникам на время действия режима самоизоляции.

Тем же, кого работодатель вынуждает трудиться, несмотря на то, что организация не входит в число обеспечивающих жизнедеятельность, глава региона посоветовал обратиться в Государственную инспекцию труда – либо по телефону, либо с помощью электронной почты.