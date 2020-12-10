Три летальных исхода от коронавируса зафиксированы в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался петрозаводчанин 1951 года рождения, в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ умер житель Сегежи 1961 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи ушла из жизни жительница поселка Мелиоративный 1924 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 427 человек. Из этого числа заболевших – 387 человек, из них 73 имеют симптомы средней тяжести, 16 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровел еще 318 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3128 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1731,7 случая, по Северо-Западу – 2462,4.

Фото с сайта mon.medikforum.ru