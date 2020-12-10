Голикова уточнила срок отказа от алкоголя при вакцинации от Covid-19

Врачи рекомендуют не употреблять алкоголь за три дня до вакцинации от коронавируса и в течение трех дней после. Такие сроки назвала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Чиновница отметила, что отказ от спиртного важен для формирования иммунитета от болезни. Она подчеркнула, что нужно также ограничить употребление препаратов, которые воздействуют на иммунную систему.

Напомним, ранее Татьяна Голикова сообщила, что все регионы страны готовы к началу массовой вакцинации от Covid-19. Прививочная кампания начнется в стране до конца этой недели. Фото avatars.mds.yandex.net