Назван спортсмен года в России

Министерство спорта России определило лучшего спортсмена 2020 года. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Спортсменом года в стране стал конькобежец Павел Кулижников. В 2020 году он выиграл три золотые медали чемпионата Европы, а также взял два золота на отдельных дистанциях на чемпионате мира. Россиянин также побил мировой рекорд на дистанции 1000 метров.

Спортсменкой года названа легкоатлетка Анжелика Сидорова. Она дважды показывала лучшие результаты сезона в мире в зимнем сезоне.

Лучшим тренером страны признана наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Фото РИА Новости