Диагноз коронавирус услышали жители одиннадцати домов Петрозаводска

Согласно данным карты распространения коронавируса в Карелии, за прошедшие сутки COVID-19 обнаружен в одиннадцати домах в Петрозаводске.

Больше половины заболевших было выявлено 12 сентября по адресам, где очаги инфекции ранее уже регистрировались. Таких домов семь. Это улица Мелентьевой, 20-а; Горького, 3; Древлянка, 3; проспект Лесной, 29; проспект Лесной, 27; Хейкконена, 16; бульвар Интернационалистов, 6/2.

Впервые очаг коронавируса выявлен в доме №38 на проспекте Ленина; в доме №1 на Анохина; в доме №9 на улице Гоголя и доме №15 на улице Загородная.

Напомним, за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 11 человек в Петрозаводске. С начала пандемии в Карелии число заболевших составляет 3477 человек, из них в Петрозаводске - 1841.