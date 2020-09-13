13 сентября 2020, 14:02
Общество

В Карелии прокуратура потребовала арендатора леса погасить долг

Фирма, разрабатывающая месторождение полезных ископаемых, за семь месяцев накопила задолженность свыше двух миллионов

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки соблюдений требований законодательства о лесопользовании выявила нарушения.

По сообщению Генеральной прокуратуры РФ, министерство природных ресурсов и экологии Карелии заключило договор аренды лесных участков с ООО «Корпорация Гранит» для разработки месторождения полезных ископаемых. Однако фирма семь месяцев не платила за лесопользование. В результате образовалась задолженность - 2,6 миллиона рублей.

Руководителю организации было внесено представление, после чего лесопользователь частично погасил долг. По сообщению Генпрокуратуры, в настоящее время выплачено свыше 2,2 миллионов рублей.

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Метки: 
прокуратура
новости Карелии
Генпрокуратура РФ
задолженность
месторождение полезных ископаемых
лес
аренда
лесопользование