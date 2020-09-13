В Карелии прокуратура потребовала арендатора леса погасить долг

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки соблюдений требований законодательства о лесопользовании выявила нарушения.

По сообщению Генеральной прокуратуры РФ, министерство природных ресурсов и экологии Карелии заключило договор аренды лесных участков с ООО «Корпорация Гранит» для разработки месторождения полезных ископаемых. Однако фирма семь месяцев не платила за лесопользование. В результате образовалась задолженность - 2,6 миллиона рублей.

Руководителю организации было внесено представление, после чего лесопользователь частично погасил долг. По сообщению Генпрокуратуры, в настоящее время выплачено свыше 2,2 миллионов рублей.