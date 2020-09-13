Многолетники и кустарники высаживают в Петрозаводске

На этой неделе сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» выкашивают траву в Лососинском парке, возле автовокзала, на общественных территориях вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов, на улице Ровио.

На аллее Отцов на Ключевой сажают многолетние растения, на Сыктывкарской улице на Древлянке – декоративные кустарники, сообщили в администрации Петрозаводска. На Кукковке и в Центре пропалывают клумбы и цветники.

В центре столицы Карелии и на аллее Энтузиастов стригут кустарники. На улице Мелентьевой и в сквере Ивана Молчанова ведут санитарную обрезку с «посадкой на пень».

Петрозаводчане могут сообщить о неудовлетворительном состоянии объектов городской инфраструктуры по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы по номеру – 051.

Фото: пресс-служба администрации города