13 сентября 2020, 10:43
Общество

Многолетники и кустарники высаживают в Петрозаводске

В карельской столице косят траву и стригут кустарники

На этой неделе сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» выкашивают траву в Лососинском парке, возле автовокзала, на общественных территориях вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов, на улице Ровио.

На аллее Отцов на Ключевой сажают многолетние растения, на Сыктывкарской улице на Древлянке – декоративные кустарники, сообщили в администрации Петрозаводска. На Кукковке и в Центре пропалывают клумбы и цветники.

В центре столицы Карелии и на аллее Энтузиастов стригут кустарники. На улице Мелентьевой и в сквере Ивана Молчанова ведут санитарную обрезку с «посадкой на пень».

Петрозаводчане могут сообщить о неудовлетворительном состоянии объектов городской инфраструктуры по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы по номеру – 051. 

Фото: пресс-служба администрации города

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Метки: 
благоустройство
экология
растения
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кустарник