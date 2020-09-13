13 сентября 2020, 10:02
Общество

ГИБДД обратилась к пешеходам из-за непогоды

Участников дорожного движения попросили быть внимательными во время дождя

Дорожная полиция предупреждает, что на дорогах республики - сильный ветер и дождь. Из-за непогоды сотрудники ГИБДД призывают всех участников движения к осторожности.

Автомобилистов просят выбирать безопасную манеру вождения, не выполнять резких маневров и контролировать дорожную ситуацию.

«Пешеходов также призываем к внимательности на дороге, помните, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, перед переходом проезжей части убедитесь в безопасности», - говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Фото: vtambove.ru

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Метки: 
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новости Карелии
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