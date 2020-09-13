ГИБДД обратилась к пешеходам из-за непогоды

Дорожная полиция предупреждает, что на дорогах республики - сильный ветер и дождь. Из-за непогоды сотрудники ГИБДД призывают всех участников движения к осторожности.

Автомобилистов просят выбирать безопасную манеру вождения, не выполнять резких маневров и контролировать дорожную ситуацию.

«Пешеходов также призываем к внимательности на дороге, помните, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, перед переходом проезжей части убедитесь в безопасности», - говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Фото: vtambove.ru