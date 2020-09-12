На Карелию надвигаются сильные дожди и порывистый ветер

МЧС по Карелии предупреждает об ухудшении погоды. По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и днем 13 сентября местами, преимущественно по центральным и северным районам республики, ожидается сильный дождь.

С полуночи до трех часов ночи ожидается усиление юго-западного, южного ветра по южным районам Карелии. Днем в большинстве районов республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью 14 сентября местами по восточным и центральным районам Карелии сохранится порывистый западный, северо-западный ветер.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах. Главам муниципальных образований рекомендовано привести органы управления, силы и средства в режим «Повышенной готовности».