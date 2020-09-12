Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13+15, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +10+15.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +13, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +13, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.