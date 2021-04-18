Петрозаводчанка не обратилась к врачам за помощью и умерла от COVID-19

64 новых случая COVID-19 подтверждены в Карелии за сутки, рассказали утром 18 апреля в региональном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Из этого числа заболевших - 62, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. За сутки удалось поправиться еще 85 пациентам.

Также зарегистрированы новые смерти от коронавируса. В Роддоме им К.А. Гуткина скончался житель Петрозаводска, 1949 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Пудожа, 1962 года рождения. Также в Петрозаводске умерла петрозаводчанка, 1941 года рождения. Как подчеркнули в оперативном штабе, женщина не обращалась за медицинской помощью. У всех троих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Число выявленных случаев коронавируса в республике- 7353,1 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель - 3198,4 случая, по Северо-Западу - 5634,3. (фото interfax.ru)