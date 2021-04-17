Росавиация создала оперативный штаб для вывоза россиян из Турции

В России создан оперативный штаб по организации возвращения наших соотечественников из Турции. Оперштаб создан на площадке Росавиации, сообщает федеральное агентство воздушного транспорта.

Оперштаб будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, количестве ожидающих возвращения домой россиян с оформленными билетами на рейсы.

«Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полёта» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации»,

- сказано в сообщении Росавиации.

Перевозчикам рекомендовали усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. (фото Paul Frederickson, ria.ru)