Авиасообщение с Турцией приостановлено с 15 апреля до 1 июня

С 15 апреля Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на Татьяну Голикову.

Также приостанавливается авиасообщение с Танзанией. Пока сообщается, что запрет действует до 1 июня.

Татьяна Голикова сказала, что сообщение с указанными странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.

Фото ТАСС