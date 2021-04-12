12 апреля 2021, 19:52
Авиасообщение с Турцией приостановлено с 15 апреля до 1 июня
Запрет на полеты к южному соседу объясняется сложной эпидемической обстановкой в районе популярных курортов
С 15 апреля Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на Татьяну Голикову.
Также приостанавливается авиасообщение с Танзанией. Пока сообщается, что запрет действует до 1 июня.
Татьяна Голикова сказала, что сообщение с указанными странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.
Фото ТАСС