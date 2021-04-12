12 апреля 2021, 19:52
Мир

Авиасообщение с Турцией приостановлено с 15 апреля до 1 июня

Запрет на полеты к южному соседу объясняется сложной эпидемической обстановкой в районе популярных курортов

С 15 апреля Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на Татьяну Голикову.

Также приостанавливается авиасообщение с Танзанией. Пока сообщается, что запрет действует до 1 июня.

Татьяна Голикова сказала, что сообщение с указанными странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.

Фото ТАСС

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Метки: 
Россия
Турция
авиасообщение
танзания
татьяна голикова
эпидемическая обстановка
чартерные рейсы