В Карелии восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвердился еще у восьми человек. Это пятеро жителей Петрозаводска, один житель Сегежи и два человека из поселка Элисенваара Лехденпохского района, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Общее количество заболевших в республике достигло 241 человека.

За сутки сумели выздороветь также восемь пациентов: один в Беломорске и семеро в Петрозаводске. По данным на 19 мая, уже 85 жителей республики излечились от коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что вчера в Петрозаводске умерла 83-летняя жительница Сегежи. Она стала второй жертвой коронавируса в нашей республике.