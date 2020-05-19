Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии

Накануне, 18 мая, в Карелии в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умер второй человек, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Скончалась 83-летняя жительница Сегежи, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина имела и хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился Covid-19 с пневмонией.

Напомним, ранее в Карелии от коронавируса скончался мужчина.