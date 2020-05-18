Росгвардия показала видео задержания членов ОПГ в Карелии

В Карелии проведено силовое задержание группы лиц, промышлявших кражами в Медвежьегорском районе. Операция была проведена сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Во время обыска у подозреваемых были изъяты огнестрельное оружие, патроны и наркотические вещества. Также обнаружена часть украденного имущества.

Установлена причастность задержанных к четырем преступлениям. Сумма причиненного ущерба превысила 150 тысяч рублей.



Двое задержанных ранее уже были судимы.