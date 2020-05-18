18 мая 2020, 22:04
Росгвардия показала видео задержания членов ОПГ в Карелии
При содействии сотрудников карельского ОМОН полицейскими пресечена деятельность организованной преступной группы
В Карелии проведено силовое задержание группы лиц, промышлявших кражами в Медвежьегорском районе. Операция была проведена сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Во время обыска у подозреваемых были изъяты огнестрельное оружие, патроны и наркотические вещества. Также обнаружена часть украденного имущества.
Установлена причастность задержанных к четырем преступлениям. Сумма причиненного ущерба превысила 150 тысяч рублей.
Двое задержанных ранее уже были судимы.