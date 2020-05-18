Трактор потерял на ходу колесо и спровоцировал ДТП в Петрозаводске

Сегодня днем, в 14:53, на Лесном проспекте в Петрозаводске произошло ДТП с участием трактора и внедорожника. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как у трактора, ехавшего не небольшой скорости по проспекту со стороны Чапаевского кольца, на ходу отвалилось колесо. По данным сайта dtpptz, его вес в сборе составляет примерно 100 килограммов. В результате колесо выкатилось на проезжую часть и столкнулось с внедорожником, который ехал в попутном направлении.

Автомобиль получил механические повреждения. Движение на участке дороги оказалось частично заблокировано.