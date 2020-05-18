Двойное убийство совершено в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек в поселке Пяльма Пудожского района. В совершении преступления подозревается мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 14 мая подозреваемый выпивал с мужчиной и женщиной у них в гостях. В процессе застолья завязалась ссора, и предполагаемый преступник сначала напал на хозяина квартиры, избив его поленом и кочергой, а затем избил и задушил хозяйку.

В результате нападения пострадавшие скончались на месте, а подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан.

Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии.