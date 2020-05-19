19 мая 2020, 08:23
Сегодня жителям Карелии расскажут о выплатах на детей
Республиканские власти организуют очередной вебинар, который будет посвящен помощи семьям с детьми в период пандемии
Сегодня жители Карелии смогут задать представителям власти свои вопросы, касающиеся помощи семьям с детьми в период пандемии. Вебинар, посвященный детским выплатам, пройдет на странице главы республики Артура Парфенчикова во «ВКонтакте».
На вопросы желающих ответят министр социальной защиты РК Ольга Соколова и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по республике Юлия Ермакова.
Мероприятие начнется в 12 часов.