19 мая 2020, 08:23
Общество

Сегодня жителям Карелии расскажут о выплатах на детей

Республиканские власти организуют очередной вебинар, который будет посвящен помощи семьям с детьми в период пандемии

Сегодня жители Карелии смогут задать представителям власти свои вопросы, касающиеся помощи семьям с детьми в период пандемии. Вебинар, посвященный детским выплатам, пройдет на странице главы республики Артура Парфенчикова во «ВКонтакте».

На вопросы желающих ответят министр социальной защиты РК Ольга Соколова и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по республике Юлия Ермакова.

Мероприятие начнется в 12 часов.

 

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артур парфенчиков
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ольга соколова
Юлия Ермакова
дети
выплаты
новости Карелии