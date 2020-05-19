В карельских колониях собрали первый урожай огурцов

В учреждениях УФСИН Карелии собран первый в этом году урожай огурцов. В теплицах исправительных учреждений весной высадили рассаду, и в середине мая она дала первые плоды - собрано несколько десятков килограммов огурца, сообщает пресс-служба УФСИН по РК.

В ведомстве отметили, что партию огурцов отправят на лабораторные исследования, чтобы проверить качество продукции.

В этом году учреждения УФСИН по контракту обязаны произвести три тысячи килограммов огурцов, которые направят на питание осужденных.