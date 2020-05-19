Еще одна больница Карелии готова встречать пациентов с коронавирусом

Беломорская ЦРБ готова к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В медицинском учреждении оборудовано монопрофильное отделение для лечения таких пациентов, сообщает администрация больницы.

В отделении были выполнены ремонтные работы в палатах, установлена система санитарного пропуска, заменены окна и двери. Было приобретено все необходимое медицинское оборудование. Общая сумма покупок составила 17 миллионов рублей. Последняя техника поступит в больницу в ближайшие дни.

Учреждение имеет необходимый запас средств индивидуальной защиты для медперсонала. Все сотрудники обучены работе на новом оборудовании и готовы оказывать квалифицированную помощь.