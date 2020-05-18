Продукты серьезно подорожали в Карелии

Карелиястат рассказал о стоимости минимального набора продуктов питания в республике в апреле 2020 года. Также оглашены изменения цен на топливо.

По данным статистического ведомства, в апреле минимальный набор продуктов питания в Карелии стоит 4980 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем это значение выросло сразу на 3,5%, а с начала года - на 5,6%.

Что касается цен на бензин, то средняя стоимость литра топлива в Карелии в апреле составила 44,20 рубля. По сравнению с мартом это значение снизилось на 0,2%, но с начала года отмечен рост на 0,4%.