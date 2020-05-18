Двухмесячный запас средств индивидуальной защиты создан в Карелии

В Карелию 18 мая поступила очередная крупная партия средств индивидуальной защиты. Они предназначены для работников медучреждений республики, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами.

Всего поступило 170 тысяч предметов - это бахилы, маски, респираторы, шапочки, нарукавники, халаты, одноразовые костюмы.

Защитные средства будут переданы в многопрофильные центры для лечения больных коронавирусной инфекцией в Петрозаводске и районах республики, Республиканскую инфекционную больницу, на станцию скорой медицинской помощи и другим медицинским организациям, работающим с Covid-19.

Минздраву Карелии удалось создать двухмесячный запас необходимых средств индивидуальной защиты.