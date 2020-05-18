Фитнес-центры в Карелии могут открыть в начале лета

Владелец фитнес-центра в Петрозаводске обсудил с главой Карелии условия, при которых можно было бы разрешить работу спортивных объектов даже в условиях пандемии. Свои предложения предприниматель Артем Чепарев предложил на онлайн-встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. В результате часового обсуждения руководители республики предположили, что открыть спортивные объекты можно в начале лета.

Чепарев сообщил, что ограничительные меры принесли ему невосполнимые убытки. Он тратится на зарплату, арендную плату, коммунальные платежи и очень хочет возобновить работу.

Предприниматель предложил открыть фитнес-клубы, сделав посещение по предварительной записи на тренировку. Всем клиентам требуется справка о состоянии здоровья. Чепарев предложил не допускать к тренировкам пожилых людей, у клиентов измерять температуру, проводить дезинфекцию рук.

Также предполагается постоянная дезинфекция инвентаря. Плотность посетителей – один человек на 20 квадратных метров. Для соблюдения этого норматива придется переставить тренажеры. Групповые же тренировки надо пока прекратить.

Кроме того, даже во время тренировок обязателен масочный режим, перчатки. Чтобы избежать наплыва посетителей, Артем Чепарев готов работать круглосуточно.

Это не улучшит финансовое положение фитнес-клубов, но хотя бы позволит сотрудникам выйти на работу,

– подчеркнул бизнесмен.

Артур Парфенчиков заявил, что абсолютно поддерживает предложенные правила.

Эти меры вполне разумны. Можно посмотреть маршрутизацию, и с минимальными рисками обеспечить работу этой сферы. Тренировка в маске имеет свои преимущества… Это моделирование тренировки в горах… Кому-то, может, и понравится.

Вице-премьер Дмитрий Родионов сообщил, что подобные решения уже приняты в ряде стран, где разрешена работа фитнес-клубов. Есть спорные вопросы: например, можно ли клиентам разрешить использование саун и душевых.

Также глава Карелии предложил ставить между тренажерами перегородки, пусть даже из полиэтилена. Артур Парфенчиков предположил, что можно даже компенсировать эти затраты.

В результате Дмитрий Родионов сообщил, что открыть спортивные объекты можно в начале лета. Исключение – бассейны; по словам Родионова, даже в рекомендациях фитнес-индустрии требования к бассейнам повышенные. Артур Парфенчиков согласился, что идея открыть фитнес-клубы пока выглядит одной из самых безопасных, если соблюдать там четкие меры предосторожности.