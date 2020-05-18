ГИБДД предупредила водителей Карелии о сложной обстановке на дорогах

18-20 мая в северных и центральных районах Карелии по вечерам и ночам погода будет похожа на зимнюю - температура воздуха до -6, мокрый снег, ветер с порывами до 15 м/с, гололед.

В ГИБДД предупредили о том, что в таких условиях дорожная обстановка может заметно усложниться. Водителям стоит помнить, что при сильном ветре на открытых участках, а также на поворотах и при других маневрах влажная дорога может создать опасность даже для крупных автомобилей.

Автомобилистам, в том числе водителям автобусов и грузовиков, посоветовали выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров, быть внимательными при встречном разъезде и не создавать аварийных ситуаций.