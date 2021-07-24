В Карелии выявлено еще 174 носителя коронавирусной инфекции

Коронавирусом продолжают заражаться в Карелии. Согласно последним данным на восемь часов утра 24 июля, в республике подтверждено 174 новых случая заражения, в числе заболевших – трое вакцинированных. Заболевших – 171, в состоянии средней степени тяжести находятся 39, в тяжелом – 10, в крайне тяжелом – 1. За весь период пандемии в Карелии заболели ковидом 54 815 человек.

За сутки были выписаны 177 человек, за все время – 51 127.

Также медики подтвердили три новых летальных исхода. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 701 человека в Карелии. (фото congerdesign, pixabay.com)