Сезонных сборщиков ягод отправили по домам из-за пожаров в Карелии

Лесные пожары в Карелии нанесли серьезный ущерб хозяйствам, специализирующимся на садовых и лесных ягодах. Сезонных работников отправили домой, пишет «КП-Петербург». В республике режим ЧС введен до 31 июля.

«Если пройдут дожди, то будет не все потеряно. Мы приостановили все работу на две-три недели. Но впереди еще август»,

- рассказали изданию на частном сельхозпредприятии в Суоярвском районе.

Пожары отразились и на туристической отрасли. Экскурсоводы изменили маршруты, сумев минимизировать потери. Туристам из Северной столицы предлагают посетить места, не охваченные огнем и дымом. Туроператоры сетуют, что люди не горят желанием ехать в полыхающий регион. Спрос упал на 5-10%. (фото aileino, pixabay.com)