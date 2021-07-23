Концертный директор МакSим рассказала о самочувствии певицы

В состоянии находящейся в искусственной коме артистки Марины Абросимовой заметно улучшение. Об этом в «Инстаграме» сообщила концертный директор певицы Маргарита Соколова, передает МК.

«У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов»,

- подчеркнула она.

По ее словам, МакSим созданы отличные условия с суперсовременным оборудованием.

«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», - считает Соколова. Она добавила, что у артистки есть проблемы с легкими, есть сбои в организме. Соколова добавила, что при таком тяжелом течении заболевания это неизбежно.

«Организм сильно ослаб, конечно, да. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация», - написала представитель артистки. Соколова поблагодарила всех за молитвы, переживания и поддержку.

В середине июня стало известно, что артистку госпитализировали с пневмонией и отрицательным тестом на ковид. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. (фото gazeta.ru)