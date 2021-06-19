Медики ввели МакSим в искусственную кому

38-летнюю российскую исполнительницу МакSим (Марину Абросимову) подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом РИА Новости сообщила представитель певицы.

По ее словам, у артистки отрицательный результат на коронавирус. У МакSим диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

Представительница знаменистости сообщила, что, предположительно, МакSим пробудет в коме несколько дней. (фото popcornnews.ru)