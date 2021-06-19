Россиянам рассказали о температуре морской воды на курортах

Вода на российских курортах не везде прогрелась равномерно. Например, у побережья Крыма температура воды сейчас всего 16 градусов. Море рядом с Калининградом прогрелось до 21 градуса. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал такую температуру шикарной.

Вода в районе Алушты и Ялты - 16 градусов, Геленджик, Туапсе, Сочи - 19 градусов, Анапа, Новороссийск - 20 градусов, Евпатория, Новороссийск - 21 градус, Ейск - 22 градуса, пишет РИА Новости. (фото sochipoplanu.ru)