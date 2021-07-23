23 июля 2021, 19:00
Россия

Военные сбросили 260 тонн воды на горящие леса в Карелии

Тушить природные пожары помогают военнослужащие и армейская авиация ЗВО

В паблике Минобороны России опубликовано несколько видеозаписей того, как военные помогают тушить природные пожары в Карелии.

22 июля летчики армейской авиации Западного военного округа продолжили участвовать в тушении лесных пожаров. За две летные смены военнослужащие совершили 30 сбросов воды общей массой более 62 тонн в Суоярвском районе. Лесной пожар был локализован, военнослужащие приступили к тушению очагов активного горения.

Помощь в тушении пожаров оказывают военнослужащие и армейская авиация ЗВО. 23 июля в паблике Минобороны сообщается, что экипажи произвели 126 сливов воды общим объемом около 260 тонн.

«Действия экипажа вертолета Ми-8 позволяют локализовать очаги активного горения для последующей ликвидации наземными силами»,

- говорится в комментарии. Работы ведутся в районах поселков Черный порог, Найстенъярви и Кудама. (фото скриншот видео)

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