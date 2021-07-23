Жителей Карелии предупредили о возможном появлении запаха гари

В ближайшие дни жители Карелии могут ощущать запах гари. Об этом сегодня вечером предупреждает министерство природных ресурсов и экологии региона.

В ведомстве пояснили, что крупные пожары в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах «окольцованы». В ближайшее время десантники-пожарные применят технологию встречного отжига, чтобы остановить огонь. При этом пламя возникшего пожара сталкивается с пламенем искусственно созданным, огонь теряет силу и не распространяется дальше, но появляется сильное задымление. В зависимости от направления ветра задымление сохранится до полной ликвидации очагов возгораний.

При запахе гари жителям предлагают меньше находиться на улице, использовать маски, можно влажные, марлевые, окна в домах держать закрытыми. Также стоит быть внимательными автомобилистам, так как при задымлении снижается видимость.

За сутки в Карелии локализовали семь лесных пожаров на площади более 232 га. Десять пожаров на площади более 932 га ликвидировано. По официальным данным ведомства, удалось ликвидировать пожар (700 га) в Сяпсинском лесничестве и потушить 150 га в Калевальском районе. (фото Георгий Чентемиров, «Петрозаводск говорит»)