Путин изменил флаги ВМФ России

Глава государства Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге РФ. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов, передает RT. Ранее орден размещался в левом верхнем углу флага, теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, высота ордена должна составлять треть ширины флага. Корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать военно-морской флаг перед противником, каждый член экипажа обязан защищать флаг в бою.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля»,

- отмечается в документе.

Уточняется, что не требуется поднимать флаг над кораблями, которые находятся на ремонте, консервации или модернизации, если на них не проживает экипаж из военнослужащих. На кораблях допускается хранить флаги судов, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава военно-морского флота. (фото rusorel.info)