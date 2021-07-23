Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны

Россияне стали активно скупать старомодные мобильные телефоны. Как пишет «Коммерсантъ», по оценке ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7% («Связной») до 26% (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном отношении продажи увеличились на 18,8 и 35%. Самыми популярными стали кнопочные телефоны марок: Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

Эксперты объяснили резкий рост спроса на модели старого образца дачным сезоном и потоком трудовых мигрантов. Также в качестве еще одной причины увеличения продаж кнопочных устройств могли стать переведенные на удаленную работу сотрудники. (фото yamobi.ru)