23 июля 2021, 18:06
Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны
Эксперты назвали несколько причин увеличения продаж старых моделей телефонов
Россияне стали активно скупать старомодные мобильные телефоны. Как пишет «Коммерсантъ», по оценке ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7% («Связной») до 26% (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В денежном отношении продажи увеличились на 18,8 и 35%. Самыми популярными стали кнопочные телефоны марок: Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.
Эксперты объяснили резкий рост спроса на модели старого образца дачным сезоном и потоком трудовых мигрантов. Также в качестве еще одной причины увеличения продаж кнопочных устройств могли стать переведенные на удаленную работу сотрудники. (фото yamobi.ru)