Назван нулевой пациент, завезший коронавирус в Россию

Стала известна фамилия первого пациента, у которого был выявлен коронавирус в России. Об этом сообщает портал «Православие.ру» со ссылкой на слова президента Российского респираторного общества, академика РАН Александра Чучалина.

По словам Чучалина, нулевым пациентом стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.

Чучалин вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко поставили Субботину диагноз коронавирус 27 февраля. Пациент выздоровел, но заразил членов семьи, с которыми контактировал после возвращения домой.

На данный момент в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.