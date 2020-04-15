Путин сегодня обратится к россиянам

Сегодня в районе 15 часов президент России Владимир Путин вновь обратится к жителям страны. Глава государства выступит с телеобращением перед началом совещания с правительством по теме распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

При этом Песков не стал подробно останавливаться на темах, которые собирается затронуть Путин в своем обращении к нации.

В предыдущий раз президент выступал с телеобращением 8 апреля во время совещания с губернаторами.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 200 человек скончались.