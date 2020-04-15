В Сети опубликовано полное видео катастрофы SuperJet в Шереметьево

Следственный комитет России опубликовал полное видео катастрофы самолета SuperJet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года.

На кадрах видно, как авиалайнер останавливается на взлетно-посадочной полосе, полностью объятый пламенем. Через несколько секунд начинается эвакуация пассажиров и членов экипажа лайнера по надувным трапам. Еще через некоторое время к горящему самолету подъезжают пожарные машины и начинается тушение.

Следственный комитет сообщил о том, что расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна Дениса Евдокимова закончено. Его обвиняют в нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель 41 человека.

Напомним: самолет, выполнявший 5 мая 2019 года рейс Москва-Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево через несколько минут после взлета из-за возникших неисправностей. На борту находились 78 человек. 40 пассажиров и один член экипажа авиалайнера погибли.