Более 30 миллиардов выделят регионам России для борьбы с коронавирусом

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что 84 региона России получат более 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Средства направят на перепрофилирование коечного фонда и дооснащение инфекционных коек, передает РИА Новости.

На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 премьер-министр отметил, что более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием.

По его словам, в некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции. Их используют в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Еще необходимо оснастить эти койки аппаратами ИВЛ.

По последним данным, на сегодняшний день в стране 24 490 пациентов, у которых диагностирован коронавирус. 198 человек скончались. 1986 пациентов выздоровели. Последним регионом в России, где нет больных Covid-19, остается Республика Алтай.