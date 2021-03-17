Молодой человек умер от коронавируса в Карелии

В республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали о ситуации с заболеваемостью в Карелии.

Коронавирус унес жизни еще троих пациентов. Так, от коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска, 1946 года рождения, и житель поселка, Чална-1, 1990 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1955 года рождения. У всех троих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.



За последние сутки коронавирус подтвердился у 103 человек. Из этого числа заболевших - 92 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. За последние сутки выписались 157 человек.



Между тем число выявленных случаев коронавируса в Карелии по-прежнему остается высоким - 6919,5 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 3004,8 случая, по Северо-Западу – 5314,9. (фото bbc.com)