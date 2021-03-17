Бастрыкин похвалил Следком Карелии за работу с молодыми сотрудниками

На оперативном совещании в Следственном комитете РФ глава ведомства Александр Бастрыкин озвучил данные по итогам прошлого года о количестве состоящих на службе молодых следователей (со стажем работы до трех лет), а также уволенных сотрудниках. Также были отмечены основные причины ухода молодых сотрудников со службы и обстановка по регионам, в том числе Карелии.

Так, среди главных причин увольнений назвали низкую адаптивность к напряженной следственной работе, большую нагрузку, недостаточную мотивацию, несоответствие службы представлениям о профессии и другие.

Бастрыкин отметил, что выпускники ведомственных учреждений лучше приспосабливаются к службе, готовы работать в сложных условиях и реже увольняются в первые годы работы, чем выпускники других учебных заведений, проходящих службу на аналогичных должностях.

Больше всего увольнений молодых следователей зафиксировано в Башкортостане, Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Северо-Западном следственном управлении на транспорте. При этом Бастрыкин положительно отметил работу региональных следственных управлений Алтая, Дагестана, Ингушетии, Карелии, по Мурманской и Псковским областям.

В прошлом году на службе в следственных органах состояли более 3 500 молодых следователей. (фото gorod-plus.tv)