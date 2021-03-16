Врач назвал неочевидные признаки рака кишечника

Рак кишечника может давать знать о себе с помощью неочевидных симптомов. Об этом рассказал онколог Андрей Базылев, его слова приводит РЕН-ТВ.

К признакам, возможно указывающим на рак кишечника, доктор отнес горечь во рту, беспричинную потерю веса, а также боль в левом подреберье.

Специалист подчеркнул, что подобные симптомы не обязательно указывают на наличие онкологического заболевания. Однако, при их наличии стоит сходить в клинику и пройти обследование. Фото melekesskie-vesti.ru