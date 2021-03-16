16 марта 2021, 21:35
Россия

Врач назвал неочевидные признаки рака кишечника

При появлении некоторых симптомов россиянам посоветовали пройти обследование у специалистов

Рак кишечника может давать знать о себе с помощью неочевидных симптомов. Об этом рассказал онколог Андрей Базылев, его слова приводит РЕН-ТВ.

К признакам, возможно указывающим на рак кишечника, доктор отнес горечь во рту, беспричинную потерю веса, а также боль в левом подреберье.

Специалист подчеркнул, что подобные симптомы не обязательно указывают на наличие онкологического заболевания. Однако, при их наличии стоит сходить в клинику и пройти обследование. Фото melekesskie-vesti.ru

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кишечник
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здоровье
горечь во рту
потеря веса
подреберье
андрей базылев