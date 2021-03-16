Названы категории россиян, имеющие право на повышенную пенсию

При некоторых условиях россияне в старости могут претендовать на повышенные пенсии и льготы. Об этом рассказала член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Слова общественницы приводит РИА Новости.

Для получения социальных доплат нужно иметь звание ветерана труда, отметила Пискунова. Также на льготы могут претендовать пенсионеры, имеющие различные звания и награды: благодарности министерств, почетные грамоты, ордена.

Помимо этого, привилегии для льготников есть в регионах. Пискунова уточнила, что право на дополнительную поддержку можно получить за 40 лет работы в регионе. «Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте», - добавила она. Фото vashgorod.ru